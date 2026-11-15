Rauti a Corri Libera: “Difesa per la cultura del rispetto delle donne”

ROMA (ITALPRESS) – “Il 25 novembre ricorre la ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’. Iniziative come “Corri Libera” contribuiscono a squarciare il velo del silenzio, a far sentire le vittime meno sole ed a richiamare tutti a una responsabilità comune e condivisa nella prevenzione e nell’educazione ai sentimenti”. Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, portando il saluto del Ministro Guido Crosetto alla seconda edizione di Corri Libera. “Una festa di popolo – prosegue Rauti con Delega allo Sport ed alle Pari Opportunità- che ha colorato il centro di Roma: 5 Km di corsa competitiva o di camminata con un messaggio ‘Uniti contro la violenza sulle donne’. Ogni passo è stato un gesto di solidarietà e di consapevolezza, un’occasione per sensibilizzare il grande pubblico e promuovere la prevenzione, nonché imparare a riconoscere i segnali di pericolo e ricordare che chiedere aiuto si può e si deve, al numero antiviolenza 1522 ed alle Autorità competenti”.

Il Ministero della Difesa anche quest’anno ha partecipato con le sue Forze Armate assicurando il supporto logistico alla manifestazione e con info Point al Villaggio di Colle Oppio, mentre la Fanfara dell’Arma dei Carabinieri ha aperto la corsa sulle note dell’Inno di Mameli. “Gli atleti dei Gruppi Sportivi Militari hanno preso parte sia alla gara competitiva che alla camminata non competitiva, insieme agli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD), testimonial di sport, inclusione e superamento delle barriere”, ha detto Rauti. Ottimi i risultati dei Gruppi Sportivi Militari nella gara competitiva: tra gli uomini, vittoria per il 1° Aviere Capo Mohad Abdikadar Sheik Ali (14’14”) e terzo posto per il 1° Aviere Capo Giuseppe Gerratana (14’20”), entrambi dell’Aeronautica Militare; tra le donne, primo posto per il Graduato Scelto Elisa Palmero (Esercito Italiano, 16’05”) e terzo per il Carabiniere Aurora Bado (Arma dei Carabinieri, 16’55”).

“Una rete istituzionale con gli altri Dicasteri – Per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, per lo Sport e i Giovani e dell’Istruzione e del Merito – ed una collaborazione con il mondo dello sport, le associazioni e tutti i partecipanti che rientra nella ‘Cultura della Difesa’ e nei suoi principi di coesione sociale, inclusione, vicinanza, prossimità e spirito di squadra. La violenza sulle donne, fisica o psicologica, dentro e fuori le mura domestiche, resta un fenomeno massiccio e sommerso: ciò che emerge è soltanto la punta dell’iceberg. Per contrastarlo, il Governo e le Istituzioni hanno rafforzato l’impianto normativo ma le leggi da sole non bastano, serve una rivoluzione culturale, di costume e di mentalità basata sul rispetto delle donne”, ha dichiarato il Sottosegretario che ha concluso lanciando un messaggio: “ogni donna deve sempre poter à correre, lavorare, studiare,amare libera e sicura. La Difesa c’è e fa la sua parte”.

– foto ufficio stampa Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti –

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