ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in collaborazione con il Ministro della Gioventù e dello Sport dell’Ucraina, Matvii Bidnyi, organizza il primo Youth Forum for Global Coordination and Democratic Resilience, in programma a Roma dal 25 al 27 novembre 2026.

L’iniziativa, promossa con il supporto del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, dell’Agenzia Italiana per la Gioventù e del Consiglio Nazionale dei Giovani, si inserisce nel quadro delle relazioni istituzionali tra Italia e Ucraina, rafforzate dal Memorandum d’intesa sulla cooperazione in materia di politiche giovanili, sport e attività fisica, sottoscritta a Roma l’11 luglio 2025, nell’ambito della Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina, dai Ministri Abodi e Bidnyi.

L’intesa – si legge in un anota – promuove lo scambio di esperienze e buone pratiche tra le due Nazioni. Il lavoro congiunto si è tradotto in misure di fattiva e concreta cooperazione attraverso il Joint Plan of Action 2026-2027, sottoscritto a Leopoli nell’aprile 2026. In continuità con questo percorso, lo Youth Forum intende rafforzare i legami tra le giovani generazioni dei due Paesi, valorizzandone il contributo alla promozione dei valori democratici, della cittadinanza attiva e della solidarietà internazionale.

L’iniziativa favorirà il confronto tra istituzioni, organismi di rappresentanza giovanile e realtà associative ucraine attive in diversi Paesi, con particolare attenzione al ruolo dei giovani nella ricostruzione dell’Ucraina e nella definizione del futuro dell’Europa. Le giornate si articoleranno in sessioni plenarie, seminari e attività di co-progettazione, durante le quali i partecipanti saranno chiamati a condividere esperienze, competenze e proposte sui temi della partecipazione democratica, della resilienza e della cooperazione, individuando priorità comuni, collegandole a possibili iniziative e progettualità da sviluppare congiuntamente.

I risultati dei lavori contribuiranno alla definizione di un Memorandum of Understanding, che sarà sottoscritto dai Presidenti dei rispettivi Consigli Nazionali dei Giovani. Il Forum porrà, inoltre, le basi per la costituzione di una rete stabile tra giovani italiani e ucraini, finalizzata a dare continuità alle relazioni avviate e a promuovere future iniziative congiunte. Il gruppo di lavoro sarà composto da 66 partecipanti, dei quali 42 ucraini e 24 italiani.

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