Roma, controlli dei Carabinieri nella movida di Trastevere: 3 arresti

ROMA (ITALPRESS) – Tre arresti, 9 denunce e 9 giovani segnalati è il bilancio dei controlli effettuati nella serata di ieri a Trastevere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma unitamente agli assetti specializzati dell’Organizzazione Mobile, messi a disposizione dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per contrastare il fenomeno delle bande giovanili e le diverse manifestazioni di disagio urbano nei quartieri della Capitale. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere, delle squadre di contenimento dell’8° Reggimento “Lazio” e del 6° Battaglione “Toscana”, con il supporto del personale specializzato del Nas di Roma e degli Artificieri del Comando Provinciale di Roma, hanno eseguito un’intensa attività nelle aree interessate dalla movida nel quartiere Trastevere, arrestando 3 persone e denunciandone 9.

Complessivamente sono state identificate 285 persone e sono stati eseguiti controlli su oltre 100 veicoli. Sono finiti in manette un cittadino tunisino di 28 anni sorpreso mentre cedeva una dose di hashish a due acquirenti; un cittadino senegalese di 52 anni e un cittadino tunisino di 17 anni bloccati mentre cedevano, in concorso, dosi di hashish ad un giovane.

I Carabinieri hanno inoltre denunciato all’autorità giudiziaria 9 persone per vari reati: 4 minori, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, per reati inerenti agli stupefacenti; un 52enne romano per oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie indicazioni sull’identità personale; tre cittadini tunisini per spaccio di droga in concorso, e, a vario titolo, per minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale e omessa esibizione del documento di riconoscimento senza giustificato motivo; un 79enne e un 27enne per falsa attestazione sull’identità, rifiuto di indicazioni sulla propria identità e mancata esibizione di documenti.

Sempre nell’ambito delle attività svolte ieri sera, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura 9 giovani, trovati in possesso di droga per uso personale, elevato circa 7.400 euro di contravvenzioni al Codice della Strada nel corso dei posti di controllo alla circolazione stradale e, unitamente a personale del Nas di Roma, eseguito ispezioni igienico-sanitarie presso esercizi commerciali e ristoranti del quartiere.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

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