KILLINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Alice Robinson batte Mikaela Shiffrin nello slalom gigante di Killington, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026/2027. La neozelandese chiude con un tempo combinato di 2’03″02 e la spunta di soli 0″11 sulla veterana americana, a secco di vittorie in gigante da tre anni. Completa il podio Paula Moltzan, terza a 0″54 davanti alla croata Zrinka Ljutic (+0″67). La migliore delle italiane è Sophie Mathiou, ottava a 1″57 dalla vetta. A punti anche Lara Della Mea, 11esima a 1″68, Marta Bassino, 16esima a 2″34, Asja Zenere, 17esima a 2″42, e Sofia Goggia, 22esima a 2″91.

– Foto Ipa Agency –

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