Rinnovabili, appello al governo per sbloccare il settore

ROMA (ITALPRESS) - Ritardi burocratici, autorizzazioni ferme e incertezze normative frenano lo sviluppo delle energie pulite in Italia. Una situazione che rischia di rallentare la transizione energetica e mantenere famiglie e imprese esposte agli elevati costi di gas ed elettricità. A chiedere un cambio di passo è la rete Rinnovabili per l’Italia, che riunisce circa 70 organizzazioni del mondo delle imprese, della ricerca e della società civile. Con la lettera «Liberare l’energia italiana», indirizzata alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell’Ambiente, chiede un incontro urgente con il Governo. Una rappresentanza ampia, che coinvolge complessivamente circa 8 milioni di soci, 14mila imprese, 10mila volontari e 5mila sedi territoriali. Tra le principali richieste, tempi certi per le autorizzazioni, regole stabili per gli investimenti, il potenziamento delle reti elettriche e dei sistemi di accumulo. Per questi ultimi, la stima di Terna indica la necessità di circa 71,5 gigawattora di nuova capacità entro il 2030. La rete chiede inoltre procedure più semplici per le Comunità energetiche rinnovabili, conferma degli incentivi oltre il 2027 e maggiori strumenti di partecipazione per i territori. L'obiettivo è ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati, contenere i costi dell'energia e rafforzare la competitività del Paese. Da qui la proposta di istituire un tavolo permanente con il Governo, per monitorare impegni e risultati. mgg/azn