80 anni di Fiamma, Cannella “Il Msi è stato parte importante della storia d’Italia”

PALERMO (ITALPRESS) - "Conservare la memoria storica di quel periodo è importante perché sono archivi di una componente politica fondamentale nella crescita della nostra democrazia. Il Movimento Sociale Italiano è stato una parte importante della storia politica e culturale di questo paese e in Sicilia ha avuto esponenti di primissimo piano, basti pensare a Tricoli, a Cusimano, a Grammatico. Di quegli anni resta sicuramente un'intransigenza morale, la voglia di preservare un'identità nazionale basata anche su quella siciliana e la difesa dei diritti dei cittadini". Così, il sottosegretario alla Cultura, Giampiero Cannella, all'Hotel Villa Igiea di Palermo, a margine del convegno "La Fiamma della memoria. Storia, idee e protagonisti del Msi in Sicilia", promosso dalla Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli per gli ottant'anni dalla fondazione del Movimento Sociale Italiano. xv6/vbo/gsl