Eco Sicily, Savarino “Valorizzazione patrimonio naturalistico è occasione sviluppo”

Eco Sicily, Savarino “Valorizzazione patrimonio naturalistico è occasione sviluppo”

PALERMO (ITALPRESS) - "La valorizzazione del patrimonio naturalistico rappresenta anche un'opportunità di sviluppo turistico, in particolare attraverso lo slow tourism e la promozione internazionale delle bellezze naturali dell'Isola". Lo ha detto l'assessore al Territorio e all'ambiente della Regione Siciliana Giusi Savarino a margine di Eco Sicily 2026 a Palermo. xd6/mgg/azn