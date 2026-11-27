Oceani, le aziende riducono le emissioni ma la tutela resta indietro

ROMA (ITALPRESS) - Se sul fronte delle emissioni l'impegno è ormai diffuso, sono ancora molte le criticità nella protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini. A fotografare la situazione è il rapporto Good Practices in the Ocean Economy di One Ocean Foundation, che ha preso in esame 70 aziende internazionali tra trasporto marittimo, cantieristica, porti, pesca e acquacoltura. Il 97% delle imprese ha avviato iniziative per ridurre le emissioni e l'inquinamento atmosferico. Ma solo il 39% interviene su tutti e quattro gli ambiti ambientali analizzati: emissioni, rifiuti marini, perdita di biodiversità e contaminanti. Tra le lacune più evidenti c'è la salvaguardia dei fondali, affrontata soltanto da tre aziende. Ancora limitate anche le attività per rimuovere i rifiuti già presenti in mare. E, se si escludono le misure legate all'efficienza energetica, le imprese che adottano interventi a favore della biodiversità scendono dal 60 al 37%. Per One Ocean Foundation è necessario andare oltre il taglio delle emissioni e rendere la protezione dell'ambiente marino una parte integrante delle strategie aziendali. mgg/azn