In calo l’export extra Ue, l’energia traina le importazioni

ROMA (ITALPRESS) - Il commercio estero italiano rallenta fuori dall'Unione europea. A ottobre, secondo l'Istat, le esportazioni verso i paesi extra Ue calano dell'1,8% rispetto a settembre: è il terzo ribasso consecutivo. Frenano quasi tutti i settori, dai beni intermedi ai beni strumentali, e tiene solo l'energia. Nel trimestre agosto-ottobre, però, l'export è stazionario. Intanto le importazioni corrono: più 10,7% in un mese, trainate dagli acquisti di energia e di beni di consumo non durevoli. Rispetto a un anno fa l'export resta comunque in crescita del 3,7%, grazie soprattutto alle vendite di energia e di beni intermedi. Bene i mercati di Cina, Stati Uniti e Turchia; giù le vendite verso i paesi Opec, il Mercosur e la Svizzera. Il conto energetico pesa: il deficit sale a quasi 7 miliardi di euro, contro i 3,6 di un anno fa. Così l'avanzo commerciale con i paesi extra Ue scende a 2,3 miliardi, rispetto ai 5,2 di ottobre 2025. Cresce invece l'avanzo nei prodotti non energetici, oltre i 9 miliardi. sat/azn