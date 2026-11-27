L’accordo sul bilancio europeo è ancora lontano

ROMA (ITALPRESS) - Ancora nessun accordo tra i leader europei sul bilancio dell'Unione per il periodo 2028-2034. Al Consiglio Straordinario che si è svolto a Bruxelles le distanze tra i governi sono rimaste ampie ed è stato rinviato tutto al prossimo vertice in programma a dicembre. L'Italia è tra i Paesi che difendono le risorse per agricoltura e coesione, mentre sul fronte opposto ci sono i Paesi che chiedono un maggiore contenimento della spesa: la Germania considera ancora troppo alto il volume complessivo del bilancio proposto. Fumata bianca invece sulla successione ai vertici della Banca centrale europea. I leader dell'Eurozona hanno scelto lo spagnolo Pablo Hernandez de Cos, direttore generale della Banca dei regolamenti internazionali e già governatore del Banco de Espagna, per la successione di Christine Lagarde. Prima della nomina definitiva sono previste le consultazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio direttivo della BCE sat/azn