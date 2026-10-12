PALERMO (ITALPRESS) – La comicità come strumento di aggregazione per suggellare l’arrivo di uno spazio in cui creare comunità e rilanciare una delle periferie della città: il 4 novembre alle 20:30, in vista della nascita della Foresta urbana di Danisinni, si terrà al Teatro Massimo di Palermo lo spettacolo di beneficenza “I monologhi del mio cuore” di Teresa Mannino.

L’artista è una delle principali sponsor del rilancio del quartiere di Palermo: grazie alla sua attività, in collaborazione con la Fondazione Teatro Massimo e la Fondazione Comunità di Danisinni, si è innestata una spinta sempre più forte per cancellarne lo status di periferia e creare un’interazione continuativa con la città. La Foresta urbana ne costituirà uno dei pilastri, uno spazio in cui far riaffiorare le sorgenti del fiume Papireto e valorizzare gli spazi verdi, promuovendo al contempo i valori dello sport e dell’educazione alimentare.

La conferenza stampa di presentazione dello spettacolo si è tenuta al Villaggio Circolare, a piazza Danisinni, nel capoluogo siciliano.

“La comicità arriva dritta al cuore e alla pancia delle persone, crea emozioni per cui ci si sente tutti coinvolti – sottolinea Mannino – In questo caso la cosa meravigliosa è che possiamo fare qualcosa tutti insieme, da soli non ci saremmo riusciti; ogni biglietto sarà un albero o una pietra di questa Foresta urbana, che è per tutta Palermo. Porterò sul palco I monologhi del mio cuore: la mia scrittura nasce da questa terra, prenderò pagine dei miei spettacoli precedenti e li riproporrò in un modo nuovo. Il mio punto di vista sulla Sicilia è cambiato un po’: mi concentrerò su tutto quello che mi ha ispirato. Danisinni è un quartiere speciale: nella mia prima vita palermitana non ci ero mai venuta, non sapevo cosa mi fossi persa. La Foresta urbana sarà un altro fiore di questo luogo meraviglioso: c’è tanto da vedere e da vivere. Essendo stata lontana più di vent’anni ero convinta che non sarebbe cambiato niente, ma non è così: ho visto tantissimi cambiamenti, spesso in meglio anche se non sempre”.

Il sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo, Marco Betta, evidenzia come, dopo tanti anni di collaborazione con la Fondazione Comunità di Danisinni, “adesso siamo arrivati a una stazione importante e il Teatro Massimo può rinnovare uno dei suoi obiettivi, quello scritto nel frontone. Questa collaborazione ci ha già visti quest’estate, con il Massimo per la città, portare avanti quattro momenti fondamentali qui: adesso allarghiamo ancora di più la possibilità di collaborare con artisti straordinari come Teresa Mannino. Questa è una delle grandi scommesse del Teatro Massimo: essere un’istituzione che produce non solo arte, cultura e teatro, ma anche la vibrazione profonda dell’arte ovvero l’idea che arte, musica, teatro e danza siano una delle migliori rappresentazioni della vita. È questo che vogliamo portare, dopo l’ascolto di una sinfonia i sentimenti meravigliosi che colorano la vita: grazie a Danisinni coloriamo il Teatro Massimo di quest’aspirazione di vibrazioni meravigliose”.

Attraverso Foresta urbana, spiega il presidente della Fondazione Comunità di Danisinni, fratel Mauro Billetta, “andremo a riqualificare un’area verde abbandonata e lì pianteremo arbusti della macchia mediterranea, restituendo verde e paesaggio urbano abitato alla nostra città; all’interno faremo un’area sportiva ecosostenibile per la gente non solo di Danisinni, ma di tutta Palermo. Per noi è importante riscattare il volto di Danisinni, che è un contesto che offre potenzialità straordinarie: quella che era etichettata come periferia di fatto è un luogo di ristoro e convivialità. Riqualificare gli spazi e renderli fruibili al pubblico per noi diventa importante perché fa parte di quello spirito francescano proprio della nostra parrocchia, dove a ciascuno viene dato accesso al bene comune”.

– foto xd8/Italpress –

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