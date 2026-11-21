FOGGIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Foggia ha dato esecuzione, in collaborazione con lo Scico, a un provvedimento dell’autorità giudiziaria che ha disposto gli arresti domiciliari per tre persone e il sequestro di disponibilità finanziarie e altre utilità per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro.

I provvedimenti arrivano al termine di una complessa attività investigativa, condotta dalle Compagnia di Manfredonia e Cerignola, che ha consentito di ricostruire un articolato sistema illecito sviluppatosi attraverso plurime condotte finalizzate, a vario titolo, all’evasione fiscale, al trasferimento fraudolento di valori e al successivo riciclaggio e reimpiego dei proventi illecitamente conseguiti.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Foggia, hanno complessivamente interessato 17 persone fisiche e 9 società, tra cui un’agenzia di scommesse, in relazione alle ipotesi di reato di trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio, favoreggiamento reale, omessa dichiarazione fiscale e violazioni degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Dall’attività investigativa svolta è emerso un articolato meccanismo di evasione dell’Iva, attraverso il quale sarebbero stati generati ingenti profitti illeciti successivamente sottratti ai controlli dell’Amministrazione finanziaria. Gli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti hanno inoltre evidenziato un consolidato sistema di trasferimento fraudolento di valori, realizzato mediante l’interposizione di soggetti prestanome e di compagini societarie formalmente autonome ma, secondo l’ipotesi accusatoria, riconducibili a un unico centro decisionale e di interessi economici.

Tale assetto sarebbe stato finalizzato a schermare l’effettiva titolarità delle disponibilità patrimoniali accumulate e a ostacolarne la riconducibilità ai reali beneficiari – ritenuti esponenti della criminalità organizzata cerignolana specializzata negli assalti ai portavalori -, rendendo più complessa l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e delle iniziative ablative previste dall’ordinamento. Le indagini hanno consentito di delineare un articolato sistema di occultamento e reimpiego delle risorse economiche derivanti dalle condotte illecite contestate. Le somme, dopo essere transitate attraverso una pluralità di rapporti finanziari, soggetti economici e società interposte, sarebbero state progressivamente reintrodotte nel circuito legale mediante operazioni finalizzate ad attribuire loro un’apparente provenienza lecita.

In tale contesto, particolare rilievo assume il ricorso a un sistema di scommesse e vincite fittiziamente intestate, ritenuto funzionale alle successive operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio. Dalle evidenze raccolte è emerso l’utilizzo di numerosi soggetti incaricati di effettuare giocate ovvero di figurare quali formali percettori delle vincite, consentendo così la produzione di documentazione apparentemente idonea a giustificare la disponibilità delle somme successivamente movimentate. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tale meccanismo ha perseguito una duplice finalità: da un lato conferire una parvenza di liceità ai capitali di origine illecita mediante la loro apparente riconducibilità a vincite conseguite nell’ambito dell’attività di gioco e scommessa; dall’altro frazionare le operazioni economiche tra una pluralità di soggetti e rapporti finanziari, rendendo più difficoltosa la ricostruzione dei flussi di denaro e ostacolando l’efficace funzionamento dei presidi di prevenzione e contrasto del riciclaggio.

L’analisi dei flussi finanziari, sviluppata attraverso l’esame delle movimentazioni bancarie, dei rapporti economico-patrimoniali, degli assetti societari e delle operazioni di trasferimento di fondi, ha consentito di ricostruire il percorso delle disponibilità economiche dalle fasi iniziali di accumulazione dei profitti illeciti fino alle successive attività di schermatura, dispersione e reimpiego. Gli approfondimenti hanno infatti evidenziato il transito delle somme attraverso una rete di conti correnti, soggetti economici e società interposte, permettendo di individuare collegamenti finanziari e patrimoniali utili a ricostruire la filiera delle movimentazioni e ad accertare la riconducibilità delle risorse ai soggetti ritenuti effettivi destinatari dei relativi benefici economici.

L’attività di ricostruzione patrimoniale e finanziaria ha quindi consentito di delineare un quadro indiziario complessivo che, secondo l’impostazione accusatoria condivisa dal gip, evidenzia l’esistenza di un sistema strutturato finalizzato alla sottrazione di ingenti risorse ai controlli fiscali, alla schermatura della reale titolarità dei patrimoni e al successivo riciclaggio dei proventi illecitamente accumulati. Gli esiti dell’attività investigativa hanno pertanto consentito all’Autorità giudiziaria di disporre le misure cautelari personali e reali, queste ultime finalizzate ad assicurare le disponibilità finanziarie e patrimoniali riconducibili alle condotte delittuose oggetto di investigazione, per un importo complessivo pari a 4.175.416,14 euro.

Di particolare rilievo quanto emerso nel corso delle perquisizioni eseguite nei confronti degli indagati e presso i luoghi nella loro disponibilità. Le attività hanno infatti interessato anche due lussuose ville: una provvista di maneggio e piscina e un’altra al cui interno è stato scoperto un bunker sotterraneo segreto, accuratamente occultato dietro un sistema di accesso camuffato.

L’ingresso al locale nascosto, infatti, era possibile solo previa movimentazione di una cuccia per cani appositamente posizionata per celarne l’esistenza. Il rinvenimento del bunker, fanno sapere dalla Guardia di Finanza, evidenzia il livello di organizzazione e le sofisticate cautele adottate per occultare strutture e disponibilità.

– Foto GDF –

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