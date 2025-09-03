Regionali Toscana, Giani “Bene l’individuazione dei tempi programmatici”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Ritengo che stiamo procedendo bene nell’individuazione dei temi programmatici che si pongono in continuità con l’operato della giunta che ha amministrato in questi 5 anni, ma anche nell’evidenziazione dei temi programmatici che rappresentano novità, che rappresentano rilancio sulla base di nuove proposte, progetti e capacità realizzativa. Questo programma deve dare il giusto mixage fra ciò che significa lavorare, ad esempio, sulla sanità, sulla scuola, sul lavoro sulla base di quanto finora positivamente realizzato, e ciò che deve essere invece proiettato nello sguardo al futuro”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana e ricandidato alle prossime elezioni regionali in Toscana per il campo largo, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa svoltasi oggi a Firenze.

-Foto IPA Agency-

