Regionali Sicilia, Mulè “Mio nome bruciato? No, sono sereno e tranquillo”

PALERMO (ITALPRESS) - "Se il mio nome per la presidenza della Regione è stato bruciato? No, sono sereno e tranquillo come sempre, felice di fare il mio dovere nei confronti di Palermo e di ogni pezzo della Sicilia". Così il vicepresidente della Camera e deputato di FI, Giorgio Mulè, a Villa Niscemi, a margine della presentazione del progetto 'Palermo - Laboratorio di resilienza e sviluppo sostenibile'. "Per esempio, nella legge di stabilità ci sono vari interventi pensati per diversi aspetti, dall'oncologia a Catania agli obesi e allo screening che riguarda molti siciliani. L'attenzione quindi è massima", aggiunge Mulè, che ribadisce: "No, 'bruciato' assolutamente no. Sono sereno come prima". "C'è una splendida e straordinaria 'sposa' che è la Sicilia - sottolinea -. Non ci sono pretendenti: ognuno di noi, se vuole 'sposare' la Sicilia deve essere in grado di avere un 'corredo' fatto di idee, di proposte e di capacità". "Potremmo essere tantissimi a volere prender in sposa la Sicilia e ognuno di noi questo 'corredo' ce l'ha, poi vedremo quello che si deciderà". "La storia dei movimenti politici e sindacali ci insegna che, da che mondo è mondo, è Roma, intesa come il centro da cui si diramano le politiche nazionali, il luogo in cui si fa sintesi anche in ambito territoriale - aggiunge Mulè -. Guai se non fosse così, perché viceversa saremmo in un sistema nel quale i singoli territori determinano ciò che invece deve avere assolutamente riverbero sul piano nazionale". xd6/vbo/gtr