Mulè “Siamo in Parlamento per migliorare manovra, guai se non fosse così”

PALERMO (ITALPRESS) - "Tajani dice che la manovra è migliorabile? Guai se non fosse così, viceversa il Parlamento sarebbe svuotato". Così il vicepresidente della Camera e deputato di FI, Giorgio Mulè, a Villa Niscemi, a Palermo, a margine della presentazione del progetto 'Palermo - Laboratorio di resilienza e sviluppo sostenibile'. "Siamo in Parlamento non tanto per correggere ma per migliorare la manovra - sottolinea -. Ognuno di noi ha emendamenti e istanze. Io, ad esempio, ne ho molto legate alla sanità, alla cultura e all'assistenza di chi sta meno bene. Guai se i parlamentari non fossero messi in grado di dare il loro apporto a questa manovra". xd6/vbo/gtr