Regionali Sicilia, Mulè “Scelta candidato compete a chi ha visione nazionale”

TERRASINI (PALERMO) (ITALPRESS) - "Si è fatto un gran parlare di me: quando si parla troppo non va bene perché, come diceva San Francesco, bisogna cominciare a fare ciò che è possibile per scoprire di essere in grado di fare cose impossibili. Bisogna parlare poco e fare molto: è questo che va fatto per la Sicilia e va fatto quotidianamente, nel ruolo che si ricopre". Lo sottolinea il vicepresidente della Camera e deputato di FI, Giorgio Mulè, a margine dell'evento 'La forza dei disarmati. San Francesco d'Assisi e il Beato Pino Puglisi', a Palazzo d'Aumale a Terrasini, in provincia di Palermo. "La scelta del candidato presidente deve competere non ad ambienti romani, ma a chi ha una visione nazionale e quindi sa su quali persone può contare e quali sono quelle giuste: è bene che si impieghino dove sono più utili", continua Mulè. xd8/vbo/gtr