Regionali in Toscana, Giani “Nessun effetto dalla candidatura di Tomasi”

FIRENZE (ITALPRESS) – Alessandro Tomasi candidato ufficialmente per il centrodestra alle prossime elezioni regionali “di fatto lo è da 6 mesi, quindi non non mi fa nessun particolare effetto, però è un momento formale anche per lui e quindi auguri, che la nostra competizione possa giovare a stimolarci reciprocamente per rendere ai cittadini toscani servizi migliori”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani commentando l’ufficializzazione arrivata nella serata di ieri di Alessandro Tomasi come candidato presidente della Regione Toscana per il centrodestra alle prossime elezioni regionali. E a chi gli ha chiesto se si attenda che ci siano confronti politici con lo stesso Tomasi da qui alle prossime elezioni regionali, Giani ha risposto: “Chissà quanti ce ne saranno perché indubbiamente nel momento in cui sono ufficiali il candidato del centrosinistra, il sottoscritto, e il candidato dello schieramento avverso, è evidente che tutti cercano di farci fare i confronti”.

Del fatto che Azione, il partito guidato da Carlo Calenda, abbia deciso di non fare più parte della coalizione del centrosinistra alle prossime elezioni regionali “non ne sono nemmeno accorto rispetto ai militanti e alle persone che si impegnano su di me”. “Noi abbiamo un bel campo largo che da Renzi arriva al Movimento 5 Stelle, passando per il sostegno di Più Europa, Socialisti, Repubblicani e poi naturalmente diciamo del Partito Democratico, di Alleanza Verdi e Sinistra – ha aggiunto Giani -, insomma, siamo una bella coallizione, un bel campo largo e sempre più trovando indicazioni nel lavoro”. “Abbiamo programmi molto concreti per la Toscana stiamo davvero affrontando nel modo migliore quello che è una campagna elettorale che ci proporrà di fronte ai cittadini” ha concluso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).