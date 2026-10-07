Razza “Quadro finanziario Ue accolga proposte Meloni su coesione e agricoltura”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo dibattuto in plenaria sul nuovo quadro finanziario pluriennale e, sulla linea della posizione del presidente Meloni e di capi di governo di oltre 16 Paesi dell'Unione Europea, abbiamo chiesto che non venga intaccata la politica di coesione, che vengano confermati i fondi per l'agricoltura, che si investa per la competitività delle imprese e per la sicurezza e la difesa dei nostri territori e dei nostri mari". Così l'eurodeputato di FdI Ruggero Razza. ads/azn (Fonte video: Ufficio stampa Ruggero Razza)