TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, ha incontrato oggi il Vice Ministro della Difesa e Vice Ministro presso il Cabinet Office, Takashi Koyari, nell’ambito della missione istituzionale in Giappone.

Al centro del bilaterale, il rafforzamento della cooperazione militare Italia-Giappone in ambito operativo e addestrativo, l’interoperabilità tra le Forze Armate e la collaborazione industriale e tecnologica, con particolare riferimento al programma GCAP (Global Combat Air Programme).

Tra i temi affrontati, l’alta formazione e i percorsi STEM nella Difesa, gli scambi tra gli Istituti di formazione militare e lo sviluppo di sinergie nei settori ad alta specializzazione tecnologica, dall’intelligenza artificiale al cyber e allo spazio.

Particolare attenzione è stata dedicata all‘Artico: convergenza degli interessi strategici, sicurezza delle rotte e delle infrastrutture critiche, diplomazia scientifica e prospettive di cooperazione nella formazione e nell’addestramento in ambienti estremi.

Il colloquio ha riguardato anche la parità di genere e la Women, Peace and Security (WPS): valorizzazione della componente femminile nelle Forze Armate, scambio di esperienze e buone pratiche e attuazione dell’Agenda internazionale “Donne, Pace e Sicurezza”.

La sicurezza euro-atlantica e quella dell’Indo-Pacifico sono sempre più interconnesse, in una geografia strategica che dal Mediterraneo globale si estende al Grande Nord. Italia e Giappone sono legati da una storica amicizia, da valori condivisi e da comuni interessi strategici.

L’elevazione delle relazioni bilaterali al rango di “Partenariato Strategico Speciale”, sancita lo scorso gennaio dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Primo Ministro nipponico Sanae Takaichi, imprime ulteriore impulso alla cooperazione nel settore della Difesa.

-Foto ufficio stampa Rauti-

(ITALPRESS)