ROMA (ITALPRESS) – Avrebbe rapinato una guardia giurata davanti a una farmacia sulla Tuscolana e poi preparato la fuga a Londra. La Polizia di Stato ha fermato un romano di 38 anni, ritenuto gravemente indiziato di rapina aggravata e porto illegale d’arma. Il provvedimento è stato convalidato dall’autorità giudiziaria. L’episodio risale allo scorso ottobre. Secondo la ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura, l’uomo avrebbe seguito in scooter un furgone portavalori fino a una farmacia in zona via Tuscolana.

Dopo il ritiro di un plico con 8.755 euro, avrebbe minacciato la guardia giurata con una pistola, sparato a terra per intimorire e poi scappato con i soldi. A incastrarlo sono state le telecamere di sorveglianza: prima del colpo l’uomo si era mostrato a volto scoperto e aveva cercato di coprire la targa dello scooter.

L’analisi delle immagini e gli accertamenti sul volto hanno portato a un motociclo intestato a un 38enne. Con i pedinamenti la polizia lo ha individuato in sella allo scooter e ha fatto scattare la perquisizione in casa.

Nell’abitazione gli agenti hanno trovato circa 4.000 euro in contanti, un biglietto del treno per Londra, indicazioni per arrivarci e il passaporto già sistemato in una borsa pronta per partire. Nello scooter c’erano invece un casco con decorazioni ritenuto quello della rapina, una pistola a salve compatibile con l’arma usata sul posto e 40 cartucce a salve.

IL VIDEO

-Foto screenshot video Polizia di Stato-

(ITALPRESS).