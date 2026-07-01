Rapina a furgone portavalori nel Brindisino, tre arresti

BRINDISI (ITALPRESS) – Momenti di grande concitazione nel centro cittadino di Carovigno, in provincia di Brindisi. Tre malviventi armati sono stati bloccati dai carabinieri. Un intervento fulmineo, che ha portato all’arresto dei presunti autori di un assalto ad un furgone portavalori della Cosmopol.

E’ accaduto nei pressi dell’ufficio postale di via Giovanni Pascoli. Un commando composto da almeno tre malviventi, armati, ha assalito i vigilanti mentre depositavano un’ingente somma di denaro destinata alla filiale. Nonostante l’effetto sorpresa, le Guardie Particolari Giurate della Cosmopol hanno tentato una reazione interrotta solo dalla minaccia delle armi, vedendosi costretti a consegnare il denaro. I malviventi hanno poi tentato di fuggire a bordo di un’auto rubata. Una delle guardie giurate ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. A fare la differenza è stata l’immediata e provvidenziale reazione dei Carabinieri della vicinissima Stazione di Carovigno. Uditi i rumori e gli spari, i militari si sono recati sul posto, intercettando e sbarrando la strada alla vettura dei fuggitivi.

I Carabinieri hanno ingaggiato una violenta colluttazione corpo a corpo con i rapinatori, riuscendo a disarmarli e a immobilizzarne immediatamente due, senza ricorrere all’uso delle armi. Il terzo complice, nel disperato tentativo di sottrarsi alla cattura, ha rubato un’ulteriore auto per darsi alla fuga. L’immediato intervento sul territorio di tutte le componenti operative del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi ha permesso di cinturare la zona intorno al fuggitivo e di localizzarlo: l’uomo è stato infatti intercettato e bloccato poco dopo. Il terzo malvivente è risultato ferito, raggiunto da uno dei colpi esplosi dalla guardia giurata durante le prime fasi dell’assalto. Tutti e tre gli indagati sono stati arrestati. L’intera refurtiva è stata recuperata.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).