Trenitalia presenta il nuovo Frecciarossa Napoli-Lecce, Gorini “Momento storico”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata importante perché stiamo lanciando questo nuovo servizio Frecciarossa tra Napoli, Bari e Lecce. I tempi di percorrenza tra Napoli e Bari saranno di tre ore e trenta. Quindi, con un grande recupero in termini di tempi di viaggio, ma anche di comfort nel momento in cui creiamo questa relazione e questa connessione tra Napoli e Bari”. Lo ha dichiarato a Napoli, Simone Gorini, direttore alta velocità Trenitalia, alla presentazione del nuovo Frecciarossa Napoli – Lecce. È una coppia di treni. Saranno attivi da oggi. Il primo viaggio da Lecce per gli utenti è previsto oggi alle 18:10, mentre domani il treno partirà da Napoli alle 6:45. “Adesso – ha proseguito Gorini in merito ai tempi di percorrenza – abbiamo lanciato questa nuova fase grazie all’attivazione della variante Cancello. Ci saranno altre attivazioni nei prossimi anni, sicuramente con la possibilità di rendere ancora più veloce la relazione e la connessione tra Napoli e il Salento”. “Sicuramente – ha aggiunto – sui tempi di percorrenza ci saranno delle ulteriori evoluzioni. Cominciamo con questo primo passaggio, ma è molto importante anche il fatto che stiamo proponendo il prodotto Frecciarossa direttamente in questa connessione”.

Altro elemento molto importante, secondo Gorini, è l’arrivo del trasporto regionale a Napoli-Afragola. “Come potrete immaginare, – ha dichiarato – anche in ottica di interconnessione tra il prodotto del trasporto regionale e l’alta velocità, poter fare affluire sempre più passeggeri dall’alta velocità è una novità molto importante”. Non sarà, secondo Gorini, il treno esclusivamente dei vacanzieri. “Questa – ha evidenziato – è un’opportunità sia per i passeggeri del mondo vacanziero, ma anche per il mondo business. Per chi lavora e si muove tra Napoli e Bari. Il numero di utenti “sarà sempre più in crescita. È molto importante – ha concluso – in questa fase lanciare il prodotto, promuoverlo e spingerlo sempre di più. Da questo punto di vista non può che essere un’opportunità. È un momento storico perché questa connessione tra la Campania e la Puglia, ma soprattutto questa interconnessione con Napoli-Afragola, che rappresenta uno snodo fondamentale per i collegamenti tra Nord, centro e Sud, è certamente un momento storico. Perché si sta creando una nuova via, quindi un’ottica di comfort, serenità del viaggio e di velocità”.

– foto xm9/Italpress –

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