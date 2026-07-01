Città della Scienza, l’astrofisico Giovanni Covone è il nuovo presidente della Fondazione Idis

NAPOLI (ITALPRESS) – La Fondazione Idis-Città della Scienza ha una nuova guida. La Regione Campania ha nominato alla presidenza dell’ente il professor Giovanni Covone, ordinario di Astrofisica e Cosmologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Attiva dal 1987 grazie alla sinergia tra la comunità scientifica, il mondo della cultura e partner pubblici e privati, la Fondazione IDIS – si legge in una nota – rappresenta un unicum nel panorama internazionale: una struttura complessa e articolata, estesa su 7 ettari e composta da un Science Centre (primo museo scientifico interattivo d’Italia), un incubatore di imprese e un centro congressi. La sua missione unisce in un solo modello la divulgazione scientifica, l’educazione avanzata e l’innovazione, operando come motore di sviluppo economico, sociale e di rigenerazione urbana per il Mezzogiorno, l’Italia e l’Europa.

Sotto la nuova governance del professor Covone, la Fondazione punterà a consolidare questa struttura strategica, potenziandone il ruolo di centro d’eccellenza per la formazione e il dibattito pubblico sia a livello locale che nazionale. Al centro della visione strategica resta la costruzione di una moderna società della conoscenza, dove l’impiego consapevole delle nuove tecnologie si traduce in un miglioramento concreto della qualità della vita e in modelli di sviluppo armoniosi e sostenibili.

“Città della Scienza rappresenta una risorsa cruciale per il nostro territorio e per l’intero Mezzogiorno, ma il nostro traguardo deve essere l’eccellenza globale”, ha dichiarato il neopresidente Giovanni Covone. “La sinergia con l’intera comunità scientifica sarà un valore aggiunto fondamentale per affrontare la grande e appassionante sfida che ci attende”.

Nato a Trani nel 1969 e napoletano d’adozione, Giovanni Covone si è formato alla Federico II, dove ha conseguito la laurea e il dottorato di ricerca. Ha consolidato il suo prestigioso percorso accademico all’estero con importanti esperienze di ricerca presso il MIT di Boston, il Telescopio Nazionale Galileo a La Palma e il Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, prima di rientrare stabilmente a Napoli. Esperto di astrobiologia e pianeti extrasolari, nel 2020 ha collaborato alla storica scoperta di TOI-700 d, il primo pianeta di dimensioni terrestri in zona abitabile individuato dal telescopio TESS della NASA.

Dal 2025 ricopre la carica di presidente della Società Italiana di Astrobiologia e fa parte della internazionale PLATO dell’Agenzia Spaziale Europea. Accanto alla produzione scientifica di livello internazionale, Covone porta avanti da anni un’intensa e apprezzata attività di divulgazione culturale attraverso media, saggistica e progetti teatrali, mossa dall’obiettivo di rendere la scienza un patrimonio accessibile a tutta la collettività. Il suo profilo, dunque, si inserisce in perfetta e naturale continuità con la storica mission di Città della Scienza.

– foto ufficio stampa Fondazione Idis – Città della Scienza –

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