Puglia, presentato il ciclo di Conferenze d’Area per la decennale del PPTR

BARI (ITALPRESS) – In occasione del decennale dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale Territoriale (PPTR), la Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio del Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana della Regione Puglia ha programmato un ciclo di Conferenze d’Area tematiche e territoriali, dal titolo “Paesaggi in Azione. Governare le trasformazioni, pianificare il futuro”.

Il ciclo di Conferenze d’Area, che la Regione ha attivato una volta sentito il Segretariato regionale del Ministero della Cultura (MiC) per la Puglia e le Soprintendenze nelle articolazioni territoriali di competenza con il supporto della Struttura speciale della Comunicazione Istituzionale, è stato presentato nella mattinata di oggi in conferenza stampa a Bari, nella sala Di Jeso della Presidenza della Regione Puglia.

Sono intervenuti il consigliere regionale delegato al Paesaggio e Urbanistica, Pianificazione territoriale, Assetto del Territorio e Politiche Abitative, Stefano Lacatena e il dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia Vincenzo Lasorella.

“Sono particolarmente orgoglioso di poter festeggiare i dieci anni di uno strumento rivoluzionario, innovativo e direi quasi visionario come il nostro Piano Paesaggistico Territoriale, co-pianificato con il Ministero della Cultura. Un insieme di norme che proteggono il nostro straordinario patrimonio paesaggistico, ma non si limita a questo la potenza del Piano perché punta anche e soprattutto alla valorizzazione. Valorizzare il paesaggio con obiettivi strategici significa dare nuova vita a scorci identitari e preservarli. Oggi noi abbiamo davanti uno strumento decennale di enorme portata e a noi spetta il compito di adeguarlo ai tempi che cambiano e agli obiettivi che ci poniamo: è un impegno che assumiamo e che porteremo avanti con il sostegno e il contributo di tutti gli ordini professionali e le realtà del settore. E’ una sfida importante che affronteremo con grande senso di responsabilità nella consapevolezza di avere l’onore e l’onere di gestire e pianificare il futuro di un bene collettivo” commenta il consigliere regionale delegato al Paesaggio e Urbanistica, Pianificazione territoriale, Assetto del Territorio e Politiche Abitative Stefano Lacatena.

“Vogliamo celebrare i dieci anni di attuazione del PPTR evidenziando il ruolo delle Istituzioni di governare i processi di trasformazione in un approccio di co-pianificazione multi attoriale, riconoscendo le opportunità che lo strumento del PPTR offre per rispondere a nuove esigenze, delineando percorsi e prospettive possibili” dichiara il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia Vincenzo Lasorella.

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, tra i primi in Italia ad essere approvato, quale strumento co-pianificato con il Ministero della Cultura, che ne ha condiviso fin dalle sue fasi iniziali gli obiettivi e le metodologie, è uno strumento di alto valore strategico, non un mero esercizio scientifico di rappresentazione, ma, come richiesto dal Codice dei beni culturali, un’opportunità concreta di valorizzazione del patrimonio paesaggistico, che attraverso il sistema delle tutele e gli obiettivi strategici di carattere territoriale e paesaggistico proietta la Puglia verso nuove sfide, mantenendo saldi i tratti identitari che la contraddistinguono.

Il ciclo di eventi dedicato al decennale della sua approvazione si snoda sul territorio regionale in tre date, ciascuna dedicata a un tema: Il Paesaggio costiero 22 maggio, Tricase (LE); Il Paesaggio e le energie rinnovabili 5 giugno, San Paolo di Civitate (FG); Il Paesaggio agricolo periurbano 19 giugno, Noci (BA). L’obiettivo è quello di restituire al territorio gli esiti della attività di studio e ricerca condotte per la definizione e applicazione del sistema di monitoraggio del Piano utile ad analizzare l’evoluzione del contesto paesaggistico pugliese nel periodo di attuazione dello stesso e ad intercettare fenomeni di criticità imprevisti al momento della redazione.

Tale risultato è stato conseguito grazie alla collaborazione interistituzionale tra Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio e il mondo Accademico (Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica DICATECh e Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design ArCoD del Politecnico di Bari), il Segretariato MIC e le Soprintendenze, le Agenzie regionali ARPA e ASSET, nonché la Società in house InnovaPuglia s.p.a.

Saranno approfondite, inoltre, le trasformazioni del paesaggio, le criticità che emergono e le nuove sfide a cui è chiamato il territorio, analizzando il ruolo delle istituzioni nel governare i processi di trasformazione in un approccio di co-pianificazione multi attoriale e riconoscendo le opportunità che lo strumento del PPTR offre per rispondere a nuove esigenze, delineando percorsi e prospettive possibili. Ciascuna Conferenza d’Area è strutturata in due sessioni.

La prima parte della conferenza aperta alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, con possibilità di collegamento streaming, è finalizzata alla presentazione del focus tematico da parte di referenti della Regione Puglia, del Segretariato e delle Soprintendenze che illustreranno i primi esiti del Monitoraggio del PPTR, i casi studio descrittivi delle biografie di paesaggio e delle analisi condotte dal Politecnico di Bari e dai protagonisti di azioni di tutela e valorizzazione paesaggistica.

La seconda parte della conferenze d’area è, invece, strutturata quale Tavolo tecnico in cui affrontare i diversi focus tematici con un approccio specialistico, partecipato da referenti in rappresentanza di Enti e soggetti a vario titolo chiamati a operare nei processi disciplinati dalla pianificazione paesaggistica.

