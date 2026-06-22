Puglia, Medimex torna a Taranto dal 15 al 19 giugno 2027. Decaro: “Impatto sulla città tangibile e importante”

BARI (ITALPRESS) – Medimex – International Festival & Music Conference tornerà a Taranto dal 15 al 19 giugno 2027. La manifestazione, promossa da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale Puglia Sounds, si svolgerà nel capoluogo ionico anche il prossimo anno, confermando per la città il ruolo di nuovo polo della musica internazionale. L’edizione 2026 del Medimex, iniziata il 17 giugno e conclusa ieri 21 giugno, ha fatto registrare una grande partecipazione ai 65 appuntamenti e il tutto esaurito delle strutture ricettive di Taranto. Circa 200 gli operatori musicali che hanno partecipato alle attività professionali e una notevole esposizione mediatica, con una copertura globale – dati in continuo aggiornamento – di oltre 1 milione di utenti raggiunti, 4 milioni di impressions sui social network e oltre 100 mila visite ai canali ufficiali.

“Medimex ancora una volta ha confermato la sua capacità speciale di far vibrare Taranto e la Puglia al suono della grande musica internazionale. L’edizione appena conclusa – dichiara il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro – ha vinto la sfida di offrire una manifestazione che ha richiamato l’entusiasmo degli appassionati, acceso i riflettori su Taranto e dato il via all’estate pugliese dei grandi eventi. In questi giorni è stato frequente vedere file davanti ai luoghi in cui erano programmati gli eventi o sale piene per le numerose attività programmate per i giovani. E la rotonda del lungomare di Taranto è diventata per due serate uno dei palcoscenici più importanti della Puglia, regalando emozioni che resteranno indelebili per i numerosi spettatori. L’impatto sulla città è stato tangibile e importante, in termini turistici e di visibilità, e spero anche l’edizione di quest’anno sia stata un’occasione per tanti giovani pugliesi di vivere un’esperienza di crescita e di svago a diretto contatto con la musica. Sono contento che il Medimex ancora una volta abbia scommesso sui grandi protagonisti della storia della musica internazionale ma anche sui giovani talenti pugliesi per cui questa manifestazione deve essere un’opportunità a dimostrazione che la Regione ha voglia di investire sulle loro capacità e sul loro lavoro. L’appuntamento con il Medimex è rinnovato a Taranto per il 2027″.

“Medimex tornerà a Taranto dal 15 al 19 giugno 2027 – ha dichiarato Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture – L’edizione appena conclusa ha confermato ancora una volta la natura più profonda della manifestazione: non solo un grande appuntamento culturale capace di coinvolgere il pubblico con una proposta ampia, qualificata e articolata, ma soprattutto una piattaforma strategica per la crescita del sistema musicale pugliese e per il suo posizionamento nel più ampio scenario nazionale. In questi giorni Taranto ha accolto concerti, incontri, showcase, attività formative e momenti di confronto che hanno messo in relazione artisti, operatori, istituzioni, imprese creative e giovani professionisti. È proprio questa capacità di creare connessioni stabili, occasioni di lavoro, percorsi di formazione e opportunità di sviluppo a rappresentare il tratto identitario di Medimex, producendo ricadute che accompagnano la filiera musicale regionale per tutto l’anno, rafforzando competenze, reti professionali e relazioni con importanti soggetti del panorama italiano. La nostra ambizione è continuare a fare della Puglia un laboratorio avanzato per le politiche musicali, un territorio capace di coniugare qualità artistica, partecipazione del pubblico, formazione, innovazione e sviluppo dell’industria culturale. Voglio ringraziare Taranto, che ci ha accolto con grande affetto e tutti gli enti e i partner che hanno contribuito al successo di Medimex 2026. Lavoreremo ancora di più in stretta sinergia con il territorio affinché questo appuntamento sia parte di un unico sistema culturale che vede in Taranto il suo motore di sviluppo”.

“Siamo molto soddisfatti del risultato di questa straordinaria edizione del Medimex – dichiara Cesare Verononico, coordinatore artistico Medimex/Puglia Sounds – abbiamo registrato un’importante partecipazione, e notevole qualità artistica, per gli showcase che anche quest’anno hanno offerto uno spaccato dei progetti più interessanti della scena pugliese e nazionale. Una costante partecipazione di operatori alla sezione pro che abbiamo programmato all’Università e giovani entusiasti e attenti hanno lavorato intensamente alle attività di Medimex Music Factory e alla prima edizione del Medimex Hip Hop Lab. Abbiamo presentato i bellissimi concerti de Le Strade del Mediterraneo e ottenuto un ottimo riscontro per le presentazioni dei libri. Notevole la partecipazione per i Racconti, con file di spettatori davanti al Teatro Fusco nonostante il caldo registrato in questi giorni. Grande impatto per il video mapping che ha illuminato le notti di Taranto. Infine, grandi emozioni per i concerti degli headliner sulla rotonda del lungomare che anche quest’anno lasceranno ricordi indelebili ai tanti spettatori. Siamo consapevoli che ci sono sempre margini di miglioramento, ma sappiamo di aver dato il massimo. Voglio ringraziare ancora una volta l’infaticabile e ammirevole team di Puglia Culture e tutte le persone che hanno lavorato a questa edizione. Il Medimex continua a suonare come una splendida sinfonia collettiva in cui ognuna delle persone che ci lavora, degli artisti, degli ospiti e del nostro pubblico porta la propria indispensabile nota”.

Indelebili i concerti degli headliner Pet Shop Boys DREAMWORLD The Greatest Hits Live, Agents of Time, l’anteprima mondiale di NYC Redux Band playing the music of Ramones, Slowdive e Suede che si sono svolti il 20 e 21 giugno nella rotonda del lungomare di Taranto. Grande successo per Le Strade del Mediterraneo progetto speciale di Antonio Diodato con Sara Gioielli, Davide Ambrogio e Sami Galbi e ampia partecipazione agli showcase di Scannapieco Geremia Quintet, Claudio Suriano, Andrea Marchesino, Taurn, Zoe Pia & Tenores di Orosei ‘Antoni Milia’, Gabriele Poso, Alassane Badboy & The Conquerors On the Move, Stefano Palmieri, Malamore, Fra’ Sorrentino, DONBRUNO, Lit Up Fuse, Hate Moss, Lumiero e al dj set di Dj Reborn. Importante partecipazione alla mostra Roberta Bayley: The Ramones, CBGB’s and New York City in programma sino al 5 luglio al MArTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, con circa 50 immagini inedite. Coinvolgente e immersiva Hey! Ho! Let’s go!, opera originale di projection mapping di Roberto Santoro e Blending Pixels realizzata per celebrare la nascita del punk rock.

Notevole presenza di pubblico anche ai Racconti che hanno visto in scena gli omaggi a Franco Battiato, Miles Davis, Jeff Buckley, Stevie Wonder e Bruce Springsteen. Ottima partecipazione alla prima edizione di Medimex Hip Hop Lab, con Shablo, Murubutu, Davide Shorty e Gep Caserta e Medimex Music Factory, realizzata in collaborazione con Warner Chappell Music Italiana, rivolta a giovani autori, produttori e compositori. Circa 200 gli operatori che hanno partecipato alle attività professionali che quest’anno hanno affrontato vari temi, tra i quali politiche per lo sviluppo della scena jazz, nuovi fondi e prospettive di cooperazione, codice dello spettacolo, spazi della musica dal vivo, nuove prospettive musicali con un ricco programma di panel, incontri e attività di networking. Infine, grande attenzione da parte del pubblico anche per Medimex Book Stories, la sezione dedicata ai libri musicali che quest’anno ha ospitato Nuto e Finaz (Bandabardò), Nicola Gaeta e Nicola Conte, Simone Avincola, Laura Rizzo, Maurizio Biancani e Stefano Senardi.

Medimex, International Festival & Music Conference è promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale Puglia Sounds, intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2021-2027 nel quadro dell’accordo tra Puglia Culture e Regione Puglia Sezione Turismo, evento realizzato in collaborazione con Ministero del Turismo – Fondo Unico Nazionale Turismo, con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con il patrocinio Rai media partner Radio Rai. Ulteriori informazioni e modalità di accesso ai singoli appuntamenti sono disponibili sul sito web medimex.it.

-Foto Regione Puglia-

(ITALPRESS).