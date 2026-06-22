A Mario Calabresi il Premio Ischia per la Comunicazione Sostenibile

ROMA (ITALPRESS) – Il premio per la Comunicazione Sostenibile è assegnato a Mario Calabresi per come, quotidianamente senza sottrarsi alla “fatica” di intraprendere nuove strade, attraversa il giornalismo italiano con la statura di chi sa reinventarsi senza mai perdere il rigore: cronista parlamentare, inviato, direttore di testate di primo piano, ha saputo leggere il cambiamento del settore con anticipo e visione. È stato tra i primi a intuire le potenzialità del digitale, costruendo format e piattaforme capaci di raggiungere pubblici nuovi e di restituire profondità e respiro alla narrazione contemporanea.

Mario Calabresi ha fatto della sostenibilità una priorità editoriale in un momento in cui il tema faticava ancora a trovare spazio nell’agenda dei grandi media: ha dato voce alla transizione ecologica non come argomento di nicchia, ma come questione centrale per la vita delle persone, affrontandola con la stessa serietà riservata alle grandi emergenze politiche ed economiche. I suoi progetti hanno contribuito a formare una nuova coscienza ambientale nell’informazione italiana, dimostrando che raccontare il futuro del pianeta è, oggi, una delle responsabilità più alte del giornalismo. Il suo percorso umano e professionale è un esempio per le nuove generazioni.

Il riconoscimento dedicato alla “Comunicazione Sostenibile” è sostenuto da A2A.

La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà nell’ambito della 47^ edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, in programma il 10 e 11 luglio a Lacco Ameno.

È realizzata con il contributo di Regione Campania, Assessorato alla Cultura, dal Comune di Lacco Ameno d’Ischia, dall’Istituto per il Credito Sportivo e dalla SIAE. Partner della manifestazione sono Italpress e Data Stampa.

– foto ufficio stampa Premio Ischia –

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