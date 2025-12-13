ROMA (ITALPRESS) – “La decarbonizzazione comporterà un impegno economico importante, credo che lo Stato deve fare la sua parte e si deve occupare di un settore strategico”. Così Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, a margine di Atreju. “La decarbonizzazione comporterà l’abbattimento dell’inquinamento ma anche una riduzione dei posti di lavoro – osserva -, bisognerà preoccuparsi di attrarre nuovi investimenti per mantenere i livelli occupazionali”.
