Proteste a Bruxelles contro i tagli al bilancio, scontri tra manifestanti e polizia

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Tra le 30.000 e le 50.000 persone sono scese in piazza oggi a Bruxelles per protestare contro i tagli al bilancio. Secondo quanto riferisce Rtl Info, la manifestazione ha registrato dei momenti di tensione nei pressi della stazione centrale. Alcuni tafferugli sono scoppiati anche nei pressi della stazione di Bruxelles-Midi. Ai margini del gruppo principale, centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero si sono radunati vicino alla polizia, lanciando oggetti. La polizia ha risposto con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua, effettuando anche alcuni arresti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).