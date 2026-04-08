Prosegue lo sciame sismico nei Campi Flegrei, scossa più forte di magnitudo 3.4

NAPOLI (ITALPRESS) – Continuano i terremoti legati al bradisismo nei Campi flegrei: alle 16,48 i sismografi dell’Ingv hanno registrato una scossa di magnitudo 3.4 a una profondità di 1 km con epicentro a Pozzuoli nei pressi di via Suolo Scena, non molto distante dalla zona della Solfatara. Al momento non si hanno notizie di danni a cose e persone, nel complesso sono cinque le scosse di varia entità registrate in questo sciame iniziato alle 14,38 con un sisma di magnitudo 2.3. Tra le altre, anche una scossa molto superficiale di Md 1.7 e due ancora più lievi, entrambe stimate sull’1.1 di magnitudo.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Campania –

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