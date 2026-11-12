Procuratore D’Amato “Detenuti in carcere a Messina con droga e cellulari”

MESSINA (ITALPRESS) - "Come arrivavano droga e telefonini all'interno del carcere? C'erano diverse modalità che sono emerse nel corso delle investigazioni, rappresentate innanzitutto dal lancio di oggetti, palline da tennis o addirittura uccelli eviscerati che venivano lanciati e che contenevano o microtelefoni oppure droga; attraverso l'utilizzo di droni che qualche volta siamo stati in grado di intercettare; attraverso la consegna a mano in occasione di colloqui con i familiari ed ancora in molte circostanze attraverso la consegna di pacchi che però non venivano adeguatamente controllati". Così il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato, commentando l'operazione che ha portato a 36 misure cautelari nell'ambito dell'indagine sul traffico di droga e sull'introduzione illegale di telefoni cellulari nella casa circondariale di Gazzi. "Attraverso i telefoni cellulari di cui si aveva la disponibilità in carcere - sottolinea -, abbiamo appurato che ai detenuti servivano non soltanto a comunicare con i familiari, ma anche a comunicare tra di loro tra carceri diverse, oppure a dare ordini dall'interno del carcere verso l'esterno, oppure mandare messaggi attraverso emittenti radiofoniche ai familiari, ma evidentemente anche messaggi criptati ad altre organizzazioni criminali operanti all'esterno del carcere". xr6/vbo/gtr