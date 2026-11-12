La Serie 3 diventa elettrica, con la i3 un nuovo capitolo della storia Bmw

ROMA (ITALPRESS) - La BMW Serie 3 apre un nuovo capitolo della propria storia e lo fa con una versione totalmente elettrica. È la nuova BMW i3, Non la semplice conversione elettrica di un modello storico ma un cambiamento profondo sul piano della progettazione e dell'architettura elettronica. Anche il design segna una discontinuità rispetto al passato. Un'evoluzione che punta a conservare i tratti distintivi della Serie 3, a partire dal piacere di guida e dalla vocazione sportiva, integrandoli con una nuova generazione di tecnologie. abr/mrc/gsl