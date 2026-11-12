Abodi “Tenere Atp Finals a Torino? Certi sforzi vanno riconosciuti”

TORINO (ITALPRESS) - "Io penso che una città si possa sempre predisporre ma bisogna avere anche la capacità di riconoscere lo sforzo fatto in questi anni, anche iniziando da una pagina bianca. Non dipende da me, ma il governo ha garantito all'Italia la possibilità di ospitare per altri 5 anni questo grande evento". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione della nuova edizione delle Atp Finals a Torino, commentando la possibilità di mantenere il torneo nel capoluogo piemontese anche nei prossimi anni. xn3/glb/gtr