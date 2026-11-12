Nasce Portadimare, Cannella “Parco urbano nel waterfront di Palermo per fare cultura”

PALERMO (ITALPRESS) - "E' un nuovo spazio culturale, che si apre nella porta di accesso alla città di Palermo. Questa sorta di museo unisce consapevolezze antiche con tecnologie moderne". Così il sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella, presente alla cerimonia di inaugurazione di "Portadimare", a Palermo. Due ettari di verde nell’antica piazza d’armi del Castello a Mare, la più grande fortezza che presidiava il capoluogo siciliano. Un grande progetto di rigenerazione urbana che riunisce, a pochi passi dall’acqua, un museo immersivo che racconta il rapporto della città con il suo mare, un “Future District” 4.0 che ospiterà startup, e un coworking in un edificio degli anni Trenta (l’ex Sailem) completamente ristrutturato; e ancora, spazi per eventi, attività per bambini e scuole, e un bistrot della biodiversità. Portadimare, che aprirà alla città ai primi di dicembre, è prima di tutto un parco urbano sul waterfront dove si potrà leggere il rapporto tra la città e il mare, come sottolinea stamane anche il sottosegretario Cannella. fnu/vbo/gtr