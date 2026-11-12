Colonnello Arcidiacono “Nel carcere di Messina c’era piazza di spaccio di droga”

MESSINA (ITALPRESS) - "Quello che è emerso è proprio la fluidità che ha connotato questi gruppi criminali che operavano all'interno del carcere di di Messina. Fluidità, perché all'interno di questi gruppi sono confluiti, hanno saldato delle alleanze esponenti di organizzazioni criminali che operano all'esterno in diverse aree del capoluogo Loritano e che invece all'interno del carcere, appunto, hanno agito all'unisono per la gestione di questi traffici illeciti". Così, il comandante provinciale dei Carabinieri di Messina, colonnello Lucio Arcidiacono, in merito all'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, che ha portato all'esecuzione di 36 ordinanze di custodia cautelare in carcere da parte dei carabinieri del Comando provinciale e della Polizia penitenziaria del Nucleo Investigativo Centrale. "Quello che mi piace sottolineare - aggiunge - è che sostanzialmente all'interno del carcere di Messina è stata di fatto creata una vera e propria piazza di spaccio che è stata gestita ovviamente in maniera criminale riproponendo quelle che sono le regole che all'esterno, appunto, regolano la gestione di attività criminali di questa portata. Il dato è molto significativo perché poi, tra l'altro, le indagini non hanno riguardato solo detenuti del carcere di Messina. Ad altri indagati viene contestata la partecipazione all'associazione che ha operato all'interno del carcere di Messina pur trovandosi anche in altre carceri del territorio nazionale". xr6/vbo/grt