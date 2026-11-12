Nasce Costituente Popolare, Romano “Il Centro si unisce e riparte dalla Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) - “Noi Moderati insieme alla DC e all'UDC? L’idea viene da lontano, perché già DC e UDC erano presenti in unico gruppo all'assemblea regionale, e noi abbiamo fatto, come Noi Moderati, un patto federativo alla vigilia delle elezioni europee, per cui abbiamo avuto anche un contributo elettorale a favore di Massimo Dell'Utri, oggi sottosegretario agli Esteri. E quindi, passo dopo passo, ci siamo avvicinati, e favoriti anche da un aspetto che non è secondario, e cioè di dare vita a un soggetto che rappresenti quest'area popolare dentro il panorama politico italiano”. Così ai microfoni dell’Italpress il coordinatore di Noi Moderati Saverio Romano, commentando la nascita del nuovo gruppo “Costituente Popolare”, che riunisce esponenti della Democrazia Cristiana, di Noi Moderati e dell’UDC. “Obiettivi? Noi non mettiamo nessun limite, anche perché è una costituente popolare, aperta ai singoli o, anche in forma associativa, a chi si iscrive lungo questo percorso della famiglia popolare europea. Il nostro obiettivo attuale sarebbe quello di superare le due cifre, ma non mettiamo, ripeto, limiti alla provvidenza, proprio perché sappiamo che c'è un grande partito che si rifugia nell'astensione, e ci proponiamo anche a loro come soggetto politico nuovo che ha delle radici antiche”. Infine sui prossimi impegni elettorali e l’eventuale ricandidatura di Schifani: “Oggi Schifani è presidente della Regione e sta ben lavorando. Quando si discuterà della presidenza della Regione, noi tra di noi parleremo per affrontare il tema e avanzare anche una nostra proposta. Non credo che sia di immediata attualità, quindi ci occupiamo delle cose invece che sono di immediata attualità, come la legge di bilancio, dove riproporremo ancora una volta i temi legati al precariato, i temi legati alla restanza dei giovani siciliani, ai temi legati alle micro e piccole imprese, ai temi legati all'agricoltura”. xd6/vbo/gtr