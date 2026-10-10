Pro-Pal, a Bologna funamboli sospesi a decine di metri per protesta

BOLOGNA (ITALPRESS) - Sospesi a decine di metri da terra per protesta. In centinaia si sono dati appuntamento oggi nel centro di Bologna per protestare contro Israele e per la Palestina. Davanti a Palazzo Re Enzo, a pochi passi da piazza Maggiore, anche alcuni funamboli che hanno sventolato la bandiera palestinese sospesi a mezz'aria. abr/mca1