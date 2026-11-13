Home Video News Europa Primo Piano Europa – Puntata del 13 novembre 2026
Primo Piano Europa – Puntata del 13 novembre 2026
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Nella nona puntata di Primo Piano Europa, Claudio Brachino intervista il capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo, Pasquale Tridico, e l'eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone. A Bruxelles anche un'intervista a Kata Tutto, presidente del Comitato Europeo delle Regioni. Rado Fonda, Head of Research di SWG e Polling Europe, presenta i dati di un sondaggio sulle opinioni degli europei in merito alle elezioni di midterm negli Stati Uniti. sat/azn