Green Deal, Tridico “L’Europa fissa limiti ma non investe risorse”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Un’Europa che “fissa limiti ma non investe risorse”. È la sintesi dell'attuale Green Deal fatta da Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, intervistato da Claudio Brachino per “Primo Piano Europa”, format tv dell’agenzia Italpress. L’accordo raggiunto dai gruppi di maggioranza nel Parlamento Ue sull'automotive è per Tridico “un passo statico, perché non si va né avanti né indietro”. Servirebbe, ha spiegato, un piano con risorse reali, non solo sul settore auto ma in generale per l'industria e la transizione energetica: “È inutile continuare a mettere paletti e flessibilità se poi l’Europa non stanzia fondi”, al contrario di Cina e Stati Uniti. La proposta del M5S, prevede crediti d’imposta per gli investimenti nell’elettrico, l’abolizione dell’Iva sulle auto elettriche e il sostegno ai lavoratori del settore in cassa integrazione. Costo stimato: 500 miliardi, estesi anche a robotica e intelligenza artificiale. Per l'eurodeputato “l’Europa ha scelto di mettere risorse sulla guerra e limiti sull’automotive. Non va bene”. sat/azn