CATANZARO (ITALPRESS) – Nella sala verde della Cittadella regionale è stato presentato PADEL Plus, il nuovo Piano regionale delle politiche attive del lavoro. PADEL Plus si inserisce nel quadro del Piano per l’Occupazione 2023-2027 e del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 e rappresenta uno strumento strategico per il rafforzamento delle politiche attive del lavoro, la promozione dell’occupazione di qualità e il sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale.

“Insieme all’assessore Calabrese – ha affermato il presidente Roberto Occhiuto – abbiamo raggiunto un risultato importante: non aumentare il precariato ereditato dal passato e iniziare finalmente a ridurlo, attraverso la stabilizzazione del maggior numero possibile di lavoratori. Un traguardo reso possibile anche grazie al contributo determinante dei sindacati. Ora la sfida è rendere davvero efficaci le politiche attive del lavoro, che devono servire a creare occupazione vera, formando profili professionali utili e richiesti dalle imprese. Serve coraggio per superare vecchi steccati ideologici – ha concluso il presidente – e rendere la Calabria finalmente attrattiva per gli investimenti. Non partiamo da zero: abbiamo competenze e giovani straordinari, pronti a costruire un futuro migliore per questa terra”.

L’assessore regionale al Lavoro, Sviluppo Economico e Turismo, Giovanni Calabrese, e il Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive, Fortunato Varone hanno esposto il Piano, grazie anche al supporto di dirigenti e funzionari del dipartimento Lavoro, soffermandosi sugli obiettivi raggiunti e sui progetti futuri.

“Oggi presentiamo il rendiconto del Piano regionale per le politiche attive del lavoro – ha affermato l’assessore Calabrese – avviato lo scorso anno: i risultati del primo anno di attività, gli obiettivi raggiunti, il numero di persone occupate e le risorse già utilizzate rispetto ai 224 milioni di euro complessivamente previsti dal Piano. I risultati – ha proseguito – sono importanti: migliaia di occupati, una risposta molto positiva da parte del territorio, numerosi avvisi pubblicati che hanno registrato un’ottima adesione e ulteriori misure già programmate per il 2026. Tutto questo è il frutto di una strategia chiara e ben definita voluta dalla Regione Calabria – ha rimarcato l’assessore al Lavoro – fortemente sostenuta dal presidente Roberto Occhiuto e costruita attraverso un confronto costante con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria. Un Piano realizzato grazie alle risorse europee che oggi ci consente di parlare concretamente di una svolta rispetto al passato. A differenza di precedenti esperienze oggi c’è una visione strutturata: gli avvisi resteranno aperti fino all’esaurimento delle risorse e saranno rifinanziati in base alle esigenze delle imprese, per garantire continuità, efficacia e reali opportunità occupazionali. C’è grande soddisfazione per questo piano che finalmente porta a risultati importanti, anche in Calabria cresce l’occupazione: oggi c’è un motivo in più per rimanere qui, e questo – ha concluso l’assessore – penso sia un risultato positivo per tutti”.

Il Piano è rivolto a giovani, donne, neet, disoccupati di lunga durata, soggetti svantaggiati e soggetti con disabilità. PADEL Plus prevede quattro aree di intervento: incentivi all’occupazione, all’autoimprenditorialità, alla formazione e servizi per il lavoro.

“Gli obiettivi del Piano sono chiari – ha evidenziato il dirigente generale Varone – e costantemente monitorati nel breve, medio e lungo periodo: creare occupazione di qualità e rispondere in modo efficace ai fabbisogni del mercato del lavoro. In questo quadro si inseriscono alcuni avvisi strategici ad alta capacità finanziaria, come ad esempio gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato con sgravi fino al 50 per cento del costo contributivo per le imprese, e la misura dedicata al sostegno per la creazione di nuove imprese e l’imprenditoria giovanile. Padel – concludendo l’intervento – è uno strumento flessibile e dinamico, pensato per essere aggiornato continuamente in base all’evoluzione del contesto economico e alle esigenze che emergono dal territorio”.

La conferenza stampa ha fatto seguito all’incontro formativo-informativo rivolto ai Centri per l’Impiego, Consulenti del lavoro, Commercialisti, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali e imprese, durante il quale sono stati illustrati nel dettaglio i contenuti e le misure del Piano. Presenti all’incontro il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa; il presidente e il direttore Unindustria, rispettivamente Aldo Ferrara e Dario Lamanna; il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo; il direttore Usr Calabria, Loredana Giannicola e la sua delegata, Franca Falduto; il presidente provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Catanzaro, Giuseppe Gaetano; Luigi Veraldi segretario CGIL Calabria; Giuseppe Lavia, segretario generale CISL Calabria; segretario generale UIL Calabria, Maria Elena Senese.

