Presentato il nuovo piano regionale della gestione dei rifiuti, Rocca: “Risolve le criticità che abbiamo ereditato”

ROMA (ITALPRESS) – Presentato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR Lazio 2026-2031) approvato oggi dalla Giunta Regionale, che ora dovrà passare l’iter legislativo in Consiglio Regionale. A descrivere i dettagli del testo è intervenuto in conferenza stampa, nella sala Tevere della Regione Lazio, il presidente Francesco Rocca insieme all’Assessore Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera, e alla direttrice regionale Wanda D’Ercole.

L’obiettivo del piano è di avviare il Lazio, per la prima volta, verso la chiusura del ciclo regionale dei rifiuti, prevedendo la completa autosufficienza per il trattamento e lo smaltimento, 13 anni dopo la cessazione dei conferimenti presso la discarica di Malagrotta, la cui chiusura, senza prevedere un’alternativa, aveva messo in crisi tutto il sistema di gestione dei rifiuti.

“L’obiettivo è di chiudere il ciclo e fare in modo che non ci siano più viaggi della disperazione che trasportano rifiuti in altre parti d’Italia e all’estero, quindi che ci sia una capacità di fare riciclo e di avere target ambiziosi”. Queste le parole del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato oggi dalla Giunta Regionale e che adesso dovrà passare l’iter legislativo in Consiglio Regionale. L’intento, ha aggiunto Rocca, è di “arrivare al 6% del conferimento in discarica. È un piano rifiuti ambizioso che risolve alcune criticità che abbiamo ereditato, che prendiamo di petto e affrontiamo, senza polemica. È stato un peso importante che avevamo sulle spalle e sul quale dovevamo lavorare con serietà”.

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