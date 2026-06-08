La Maserati del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Roma in mostra all’aeroporto di Fiumicino

ROMA (ITALPRESS) – In occasione delle celebrazioni per il 212^ Anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, da oggi e fino alla serata del prossimo 11 giugno, l’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino ospiterà un’attrazione d’eccezione per passeggeri e visitatori. Presso il Terminal 1, in area Partenze, all’altezza della Porta 1, sarà infatti esposta la Maserati MCPURA in livrea istituzionale, in dotazione al Nucleo Radiomobile di Roma.

L’iniziativa, nata per condividere con la comunità una ricorrenza così significativa attraverso un’eccellenza del Made in Italy, vedrà il presidio costante del personale della Compagnia Carabinieri Aeroporti di Roma. I militari saranno a completa disposizione dei viaggiatori e degli appassionati per illustrare i dettagli e le specifiche tecniche di questa straordinaria vettura ad alte prestazioni, ma soprattutto per testimoniare il quotidiano, capillare impegno dell’Arma nel controllo del territorio e nella salvaguardia della sicurezza pubblica. La prestigiosa supercar, sintesi perfetta tra tradizione motoristica italiana e reattività operativa, rimarrà esposta per tutto il periodo offrendo un suggestivo momento di vicinanza e interazione tra le istituzioni e i milioni di passeggeri in transito nell’hub aeroportuale.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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