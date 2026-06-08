L’assistente virtuale Julia sbarca sul portale istituzionale del Comune di Roma

ROMA (ITALPRESS) – È stata presentata in Campidoglio Julia 2.5, l’assistente virtuale di Roma Capitale che da oggi, oltre ai canali già attivi, è presente anche sul portale istituzionale per offrire a cittadini, city users e turisti un aiuto per orientarsi nei contenuti ufficiali e per fruire in modo semplice dei servizi dell’Amministrazione.

Con Julia 2.5, si legge in una nota, Roma Capitale porta l’AI generativa dentro il Portale istituzionale, la principale porta di accesso ai servizi e alle informazioni dell’Ente. Il Portale conta circa 18 milioni di accessi l’anno, oltre 160 mila contenuti informativi e circa 90 servizi online. Una ricchezza che rappresenta un valore per la città, che da oggi diventa più semplice nell’accesso e offre strumenti di orientamento semplici, immediati e accessibili.

“Con Julia sul Portale istituzionale compiamo un nuovo passo per rendere Roma Capitale più digitale, più semplice e più vicina alle persone. Roma si pone tra le esperienze più avanzate in Europa nell’uso dell’AI generativa urbana come servizio pubblico, collegato a fonti ufficiali e pensato per semplificare l’accesso alle informazioni. Il Portale è un patrimonio vastissimo, con oltre 160 mila contenuti: Julia aiuta gli utenti a orientarsi tra informazioni, documenti e servizi, riducendo i passaggi necessari per trovare ciò che serve. È un servizio nuovo, in continua evoluzione e miglioramento che rende più immediato l’accesso ai contenuti dell’Amministrazione. È questa la direzione in cui vogliamo usare l’innovazione e l’intelligenza artificiale: tecnologie concrete, governate dal pubblico e al servizio delle persone, per rendere Roma più accessibile, moderna e inclusiva”, dichiara il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Sviluppata in collaborazione con Microsoft, Intellera, NTT DATA, Fastweb, 01 Sistemi e BIP, Julia sul Portale nasce per trasformare un patrimonio informativo ampio e complesso in un percorso di accesso più semplice e guidato. L’utente può formulare una domanda in linguaggio naturale e ricevere una risposta orientativa, con link diretti, documenti collegati e rimandi alle fonti ufficiali. Julia è accessibile dalle pagine del Portale attraverso un widget sempre disponibile, resta attiva durante la navigazione e mantiene il filo della conversazione.

– Foto ufficio stampa Roma Capitale –

(ITALPRESS).