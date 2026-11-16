Tg News – 16/11/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’ex capo della Polizia De Gennaro indagato per depistaggio - Commissariata Revolut per “rapporti con indagati per mafia” - Trump “Putin sta facendo retromarcia, vuole la fine della guerra” - Nuove sanzioni Ue, nel mirino disinformazione russa e gruppo hacker - Vienna ufficializza primo centro rimpatrio per migranti di 5 Paesi Ue - Allarmi bomba, nuova mail nelle scuole ma nessuna evacuazione - Sciopero generale di Venerdì, a rischio treni, scuola e sanità - Scuola, i sindacati sollecitano garanzie e tutele per le pensioni - Previsioni 3B Meteo 17 novembre azn