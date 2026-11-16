Premio Mondello, Mannino “Riconoscimento prestigioso che dà spazio ai giovani”

PALERMO (ITALPRESS) - “Palermo è cultura, è arte, è bellezza. Quindi questo premio è perfettamente integrato. In più è molto prestigioso a livello nazionale. I giovanissimi sono protagonisti di questo riconoscimento, questa è una sua peculiarità che rende tutto più vivace”. Lo ha detto Teresa Mannino, presentatrice della cerimonia di premiazione al Teatro Massimo di Palermo. xd6/mgg/gtr