ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – Fulvio Bonavitacola, vice presidente della giunta regionale della Campania, inaugurerà la 44esima edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo: a conferma della stretta e proficua sinergia sviluppatasi con la Regione Campania quest’anno il vice presidente Fulvio Bonavitacola salirà sul palco nel corso della cerimonia finale per consegnare il Premio Ischia alla Carriera che è stato assegnato a Lucia Annunziata. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti di quest’anno sarà preceduta da un video che sintetizzerà la carriera del decano degli inviati speciali italiani: Ettore Mo, del Corriere della Sera, che quest’anno compie 91 anni. Anche quest’anno la consegna del Premio sarà un’occasione quindi per riflettere sul ruolo del giornalismo e sulle sue prospettive in un momento di importanti trasformazioni.

L’ente regionale supporta da numerosi anni l’organizzazione del più importante riconoscimento giornalistico italiano riconoscendolo quale ideale diffusore di promozione culturale per la Campania e per l’intero Sud Italia.

Nel corso della sua storia il Premio, oltre ad essere stato individuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’organizzazione del premio della Penna d’Oro – il più importante riconoscimento italiano per l’informazione e la cultura – ha avuto prestigiosi riconoscimenti istituzionali da parte di numerosi presidenti della Repubblica (da Leone a Mattarella) affermandosi quale evento in grado di raccontare e celebrare i più importanti protagonisti del giornalismo e della comunicazione in Italia e nel mondo. Il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo è organizzato dalla Fondazione Premio Ischia Giuseppe Valentino col sostegno dalla Regione Campania e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il contributo di ACI (Automobile Club d’Italia), Unipol, Ferrovie dello Stato, Menarini Group, Terna spa, Unipol Group, Mundys spa e col patrocinio morale del comune di Lacco Ameno, SIAE, Data Stampa, iCorporate, Club Amici del Toscano. Sky TG 24 è media partner dell’evento.

foto: ufficio stampa Premio Ischia

