Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano i controlli su agricoltura ed emergenza Xylella

BARI (ITALPRESS) – Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano la collaborazione per la legalità e i controlli nel comparto agricolo, con particolare attenzione all’emergenza Xylella e alla rigenerazione olivicola. Sottoscritto alla Presidenza della Regione l’atto integrativo del protocollo d’intesa tra il Comando regionale della Guardia di Finanza e il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale della Regione. L’obiettivo è rafforzare i controlli, migliorare lo scambio informativo e garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate al sostegno del comparto agricolo pugliese. L’intesa è stata siglata alla presenza del comandante regionale delle Fiamme gialle, il generale di divisione Guido Mario Geremia, del capo di Stato Maggiore, generale di brigata Michele Dell’Agli, del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, dell’assessore regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale Francesco Paolicelli e del direttore del Dipartimento, Gianluca Nardone.

L’accordo estende la collaborazione istituzionale alle misure fitosanitarie, ai piani di monitoraggio, alle azioni di contrasto ai vettori della Xylella fastidiosa, ai regimi di aiuto e agli interventi destinati alla rigenerazione del comparto olivicolo pugliese. Tra i punti centrali dell’intesa figurano il potenziamento dello scambio di informazioni e dell’integrazione delle banche dati, la possibilità di orientare le attività ispettive attraverso analisi di rischio condivise, l’estensione dei controlli agli interventi economici e fitosanitari connessi alla Xylella e percorsi formativi congiunti per il personale coinvolto nelle verifiche.

“Questa collaborazione con la Guardia di Finanza rappresenta un presidio fondamentale di legalità e trasparenza”, dichiara Decaro. “Garantire controlli efficaci e un corretto utilizzo delle risorse pubbliche significa tutelare non soltanto i fondi destinati all’agricoltura, ma anche la credibilità delle istituzioni e il buon funzionamento della macchina amministrativa regionale”.

– foto ufficio stampa Regione Puglia –

(ITALPRESS).