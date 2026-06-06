Tentato omicidio nel Foggiano, un fermo e armi sequestrate a San Giovanni Rotondo

FOGGIA (ITALPRESS) – Nella tarda serata del 24 maggio scorso, i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo hanno eseguito un fermo d’indiziato di delitto nei confronti di un 46enne del posto, gravemente sospettato di tentato omicidio aggravato ai danni di un 51enne.

La vittima, raggiunta da un colpo di arma da fuoco al fianco sinistro, per la gravità delle ferite riportate è stata soccorsa e trasportata in ospedale e ricoverata in prognosi riservata. Le indagini svolte nell’immediatezza hanno consentito di individuare e localizzare il presunto autore, che dopo perquisizione è stato trovato in possesso di tre pistole prive di matricola – una delle quali verosimilmente utilizzata per commettere il delitto -, un fucile calibro 22, munizioni di vario calibro e materiale esplosivo.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri nell’ambito di indagini coordinate dalla procura di Foggia, il ferimento sarebbe avvenuto all’interno dell’abitazione della vittima, nel corso di una discussione avvenuta per futili motivi con l’autore e degenerata fino all’esplosione del colpo di pistola.

Il G.I.P. presso il Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura, ha convalidato il fermo di indiziato di delitto nei confronti dell’indagato, che adesso si trova recluso presso la Casa Circondariale di Foggia.

– foto da video Carabinieri Foggia –

(ITALPRESS).