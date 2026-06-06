A Manchester la musica del Conservatorio Statale “Nicola Sala” di Benevento per la Festa della Repubblica

ROMA (ITALPRESS) – I musicisti del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento sono stati gli applauditi protagonisti della Festa della Repubblica Italiana a Manchester, in Inghilterra. Si sono esibiti nella città inglese in un concerto dedicato a una rivisitazione jazz di otto tra i più grandi successi della canzone italiana degli anni sessanta e settanta.

Da “Via con me” di Paolo Conte a “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco fino a “Il tempo di morire” di Lucio Battisti: melodie eseguite alla perfezione con degli straordinari arrangiamenti per gli ospiti della Festa Nazionale, organizzata dal Console d’Italia Gabriele Magagnin nella suggestiva sala espositiva del Manchester Museum. Alla Festa della Repubblica sono intervenute le massime autorità civili e diplomatiche della Greater Manchester Area.

“Una celebrazione speciale della nostra Festa Nazionale: quest’anno ricordiamo gli ottanta anni della Repubblica italiana e del voto alle donne, che ha consentito al nostro Paese di diventare una democrazia compiuta”, ha detto il Console Magagnin.

Il concerto di Manchester, ha spiegato Nazareno Orlando, presidente del Conservatorio campano, “si inserisce pienamente nella missione istituzionale del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, volta alla valorizzazione del merito, alla formazione artistica di eccellenza e alla promozione del talento delle nuove generazioni in contesti culturali di alto profilo internazionale”.

“Una collaborazione virtuosa – ha aggiunto il direttore del”Istituto Italiano di Cultura di Londra Francesco Bongarrà, che ha curato la parte artistica della Festa Nazionale a Manchester – avviata da un paio d’anni che ha già consentito diverse volte di fare apprezzare il valore di allievi e docenti del ‘Nicola Sala’ al pubblico inglese”.

– Foto ufficio stampa Istituto Italiano di Cultura di Londra –

(ITALPRESS).