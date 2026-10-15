Polizia e Fondazione Roma insieme per proteggere i giovani dai pericoli del web

ROMA (ITALPRESS) – Un’alleanza per difendere i ragazzi dai pericoli del web. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Fondazione Roma hanno firmato un accordo per lanciare campagne di sensibilizzazione e progetti educativi rivolti ai giovani, alle famiglie e alle persone più vulnerabili. L’intesa è stata siglata dal Capo della Polizia, Vittorio Pisani, e dal Presidente di Fondazione Roma, Franco Parasassi.

L’iniziativa punta a promuovere un uso sicuro della rete e a contrastare reati gravi come il cyberbullismo, le aggressioni online e lo sfruttamento sessuale dei minori, offrendo anche un supporto psicologico alle vittime. Le attività saranno curate dalla Polizia Postale insieme alla Fondazione e prevedono incontri nelle scuole, seminari, corsi di formazione e studi sui nuovi rischi legati alle tecnologie digitali.

Con questo accordo, pubblico e privato si uniscono per offrire risposte concrete, diffondendo tra i giovani la cultura della sicurezza, della legalità e del rispetto sul web.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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