Politico britannico, successo cinese sfida narrazioni occidentali radicate

Il sistema cinese della governance è in gran parte sconosciuto all'opinione pubblica occidentale e anche agli opinionisti, ossia a coloro che forniscono informazioni al grande pubblico, ha dichiarato George Galloway, ex parlamentare britannico e leader del Workers Party, in una recente intervista a Xinhua. La loro obiezione nei confronti della Cina è che il Paese funzioni mentre il loro sistema no, ha dichiarato. "È una questione ideologica. Ma soprattutto è una questione di competenza". (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)